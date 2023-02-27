Вучич: переговоры в Брюсселе по Косово были тяжелыми, но Сербия не сдастся

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что переговоры по косовскому вопросу в Брюсселе были очень сложными.

Переговоры по обсуждению плана Франции и Германии по поводу урегулирования отношений Сербии и Косово состоялись 27 февраля.

Вучич отметил, что он ожидал примерно такого развития событий, подчеркнув, что Сербия не сдастся в этих непростых обстоятельствах.

Ранее глава сербского Минобороны Милош Вучевич сообщил, что Вучич собирается спасти страну и сербов в Косово.