Вучич: переговоры в Брюсселе по Косово были тяжелыми, но Сербия не сдастся
2023-02-27 22:26
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что переговоры по косовскому вопросу в Брюсселе были очень сложными.
Переговоры по обсуждению плана Франции и Германии по поводу урегулирования отношений Сербии и Косово состоялись 27 февраля.
Вучич отметил, что он ожидал примерно такого развития событий, подчеркнув, что Сербия не сдастся в этих непростых обстоятельствах.
Ранее глава сербского Минобороны Милош Вучевич сообщил, что Вучич собирается спасти страну и сербов в Косово.
Опубликовано: Светлана Репина