10 интересных и необычных фактов о деньгах

Сложно представить человека, который не интересуется финансовым аспектом своей жизни.

Появление слова «монета»

«Имя» имеет божественное происхождение и было подарено римской богиней Юноной. Ее титул Монета на латыни означал «предостерегает», «дает советы». А изготавливали деньги возле её храма. Впоследствии название приобрели не только чеканные изделия, но и все деньги в англоязычном мире. Их объединили единым словом: money.

Наличные по-спартански

Чтобы дополнительно осложнить и без того нелегкую жизнь спартанцев, деньги для них изготовляли в виде увесистых железных прутьев. Их громоздкость и непрактичность ограничивала воришек и взяточников, а простые граждане не стремились разбогатеть.

При этом в Древней Греции, люди могли расплачиваться деньгами иных государств.

Газета

С чем ассоциируется газета? С новостями, сплетнями если говорят о желтой прессе наконец с запахом типографской краски. Почему она так называется? Дело в том что первые письменные известия появились в Венеции 16 века. Прочтение информационного листка обходилось 1 газетту(gazzetta) так называлась мелкая монета.

Не американский доллар

Оказывается, еще до образования США, известный знак доллара использовался в мексиканском – песо. Знаменитый символ $ из букв Ps, аббревиатура мексиканского происхождения. До появления собственной валюты, в штатах расплачивались именно песо.

Исполин

Австралийский монетный двор Перта произвел самую тяжелую в мире монету Эту гигантскую единицу изготовили из золота 999 пробы,в диаметре 80 см и толщиной в 12 см. Её вес составляет одну тонну, а номинал – миллион долларов. Количество золота затраченного на её производство, эксперты оценивают в 50 миллионов.

Ребро Ньютона

Именно Исааку Ньютону должны сказать спасибо за идею «полосатых» краев монеты.Рифление ребра уменьшило количество подделок, что являлось большой проблемой во времена изготовления денег из драгоценного металла. Так что Ньютон прославился не только как известный ученый. Но и оказал неоценимую услугу Королевскому монетному двору Британии.

Номинал не всегда соответствует цене

Более привычно воспринимать стоимость денежных знаков в соответствии с информацией, указанной на них. Но недействительно для особенных экземпляров: снятых с оборота, коллекционных и сувенирных купюр. Самая дорогая монета - «Распущенные волосы» - первый серебряный доллар с изображением Свободы, ушедший с аукциона за $10 016 875. Эта воистину ценная монетка выпущена в 1794 году в Соединенных Штатах Америки. Всего их было произведено 2 000, но 242 сразу ушли на переплавку, качество чеканки было просто ужасным.

Сейчас осталось около 200 штук.

Ткань и пластик

Несмотря на то, что купюры называют бумажными деньгами, изготовлены они из другого материала. Хлопок и лён участвуют в создании специальной износостойкой основы. Так что деньги впору назвать «тканевыми». В последнее время, многие страны стали изготавливать купюры из тончайшего пластика. Постоянно проводят эксперименты над созданием еще более прочных материалов.

Самая красивая монета

А знали ли вы что конкурсы красоты бывают и у денег? На данный момент главной красавицей считается мексиканка 2005 года рождения с изображением ацтекского календаря на реверсе и герба Мексики на аверсе, но на мой субъективный взгляд высокого звания она добилась в

первую очередь за сложность исполнения. Ацтекский календарь в оригинале изображен на камне солнца который в диаметре порядка 3.5 метров. Согласитесь что перенос такого огромного и сложного рисунка на такой маленький кругляш задача не из легких.

Кто делает?

Далеко не все страны могут сами обеспечить себя денежными знаками. Полиграфия столь высокого уровня стоит дорого. От 30 до 150 евро за 1000 банкнот в зависимости от сложности, защиты. Еще больше государств покупают специальную банкнотную бумагу. Крупнейшими производителями в данной отрасли являются Великобритания, Германия, США,Канада и Россия.

Для примера британская компания De La Rue производит валюту для 140 с лишним национальных банков. Узнав этот интересный факт возник вопрос. Как обеспечивается безопасность? Что мешает изготовителю напечатать не много побольше чем заказано и потом влиять на монетарную политику заказчика, в некоторых случаях это

весьма полезно. Ответа я к сожалению не знаю.