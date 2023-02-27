Бэрроу: Британия не хочет допустить заморозки конфликта на Украине

Советник премьер-министра Соединённого Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу заявил, что Лондон не хочет допустить заморозки конфликта на Украине.

«Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру», — выразил своё мнение Бэрроу.

Кроме того, советник Сунака сообщил, что в настоящее время Великобритания не собирается направлять истребители на Украину, а вместо этого передаст киевскому режиму танки и дальнобойные вооружения, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.