Интересные факты про Тургенева

Уже при жизни он был почитаем его пьесы ставились на лучших мировых сценах.

Хотя он и вырос в состоятельной, дворянской семье детство мальчика нельзя назвать особо беззаботным. Его матушка Варвара Петровна была настоящим деспотом не гнушалась побоями. Вот и Ване несмотря на статус любимчика частенько доставалось на орехи. Именно мать стала прообразом жестокосердной барыни из Муму.

Иван уже в юности проявлял незаурядные способности. Уже в 14 лет он поступил в университет, а в 23 стал магистром философских наук.

Его первой любовью стала княжна Екатерина Шаховская. Но к его глубокому разочарованию взаимности ему добиться не удалось, тем обиднее было то что его счастливым конкурентом, оказался собственный отец. Впоследствии образ Кати литератор воплотил в повести "Первая любовь"

В молодые годы совсем не умел обращаться с деньгами и воспринимал как должное их наличие. Мать все время присылала ему деньги, он же даже не считал необходимым

поблагодарить ее за это. Во время учебы в Германии он промотался на столько, что когда пришла очередная увесистая посылка из родного поместья. Он заплатил за доставку последние деньги. Как же юноша был разочарован когда, обнаружил в посылке кирпичи. Это к слову о сложных взаимоотношениях с матерью.

Большую часть жизни Иван Сергеевич провел заграницей. Но мало кто знает что живя в Париже он состоял на службе 3 отделения. Проще говоря был разведчиком ... Вот такой интересный факт про Тургенева.

Он был весьма любвеобильным человеком, причем ему было абсолютно наплевать кто эта женщина дворянка, актриса или крестьянка. Известен факт связи Ивана с Дуняшей простой

белошвейкой родившей ему дочку Полину. Формально он не признал дочь, но называть его плохим отцом вряд ли можно. Он проводил с Полиной довольно много времени, регулярно брал ее в поездки за границу.

Главной женщиной его жизни стала Итальянская оперная дива Полина Виардо с которой познакомился в 1843 году, во время ее гастролей в Санкт Петербурге. Их связь была весьма

странной. Он был статный красавец, она же особой красотой не обладала, сутулая, большеротая с выпученными глазами, еще и замужем. Много лет они делили кров Виардо с детьми, мужем и Иван Сергеевич с дочерью. Согласитесь тривиальной ситуацию не назовешь тем более по меркам 19 века. История странной любви продолжалась на протяжении 40 лет. До самой смерти великого писателя. К слову именно Виардо являлась главной героиней книги знаменитой французской писательницы Жорж Санд "Консуэло".