Лукашенко назвал заключение мирного договора без предварительных условий единственным путем для Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в нынешних обстоятельствах у Украины есть только один путь.

По его мнению, это заключение мирного договора прямо сейчас, причем без каких-либо предварительных условий.

Ранее Лукашенко говорил о том, что в случае агрессии Украины в отношении Беларуси последнюю поддержит весь мир, включая Китай.

Он отмечал, что при таком развитии событий белорусские военные будут отстаивать свою землю месте с российской армией.