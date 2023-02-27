Лукашенко назвал заключение мирного договора без предварительных условий единственным путем для Украины
2023-02-27 22:36
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в нынешних обстоятельствах у Украины есть только один путь.
По его мнению, это заключение мирного договора прямо сейчас, причем без каких-либо предварительных условий.
Ранее Лукашенко говорил о том, что в случае агрессии Украины в отношении Беларуси последнюю поддержит весь мир, включая Китай.
Он отмечал, что при таком развитии событий белорусские военные будут отстаивать свою землю месте с российской армией.
Опубликовано: Светлана Репина