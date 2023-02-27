10 интересных фактов, которые вы не знали о пауках

Просто написание слова паук вызовет ужас у некоторых людей. Удивительно, что такое маленькое существо также может вызывать страх у взрослых.

На Земле насчитывается 40 000 видов, но научно описана лишь малая часть

50% женщин и 16% мужчин страдают арахнофобией, паникой пауков

У большинства пауков 6-8 глаз

Пауки производят сильнейшее натуральное волокно. На растяжение имеет огромную прочность.

Укус бразильской пальмы, которую называют банановым пауком, может вызвать у мужчин длительную и болезненную эрекцию.

Одним из самых необычных пауков является паук по прозвищу Черная вдова. Ее укус часто смертелен, а яд сильнее, чем у гремучей змеи.

Внутренности паука очень узкие, чтобы быстро смешиваться с пищеварительными ферментами при скармливании твердой пищи.

Окаменелости пауков были найдены даже в угольных пластах, которым 318 миллионов лет

Размах лап самых больших особей до 30 сантиметров

Настоящий гигант среди пауков - Великая Борзая, которая может весить до 170 грамм, то есть как маленький щенок.

В результате глобального потепления планеты, в нашей стране присутствуют ядовитые пауки. Из-за его размера хорошо узнаваем, и мы знаем это также из-за его полупрозрачного, коричневатого тела. Как экспансивный вид, он распространяется очень быстро и в настоящее время встречается в ряде луговых насаждений. Укус вызовет паралич и сильную тошноту.