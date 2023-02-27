Выращивание рассады томатов: инструкция для начинающих

Рассада томатов — одна из самых неприхотливых среди овощных культур. Выращивать ее можно на подоконнике, утепленном балконе, лоджии, в обогреваемой теплице.

Как создать идеальные условия для томатной рассады?

Прежде чем приступить к выращиванию помидорной рассады, нужно создать в квартире подходящие условия.

Вымойте окна, чтобы обеспечить максимум естественного освещения.

Выбирайте окна, ориентированные на юг, запад или восток.

На подоконники положите любой утеплитель, можно даже старые газеты.

Следует учитывать, что зимой и ранней весной температура вблизи окна на 1-2 °С ниже, чем в комнате, а на подоконнике — на 3-4 °С. Если окно заледенело, то вблизи стекла холоднее на 5-8 °С.

Чтобы нежные всходы томатов не испытывали стресса, постарайтесь исключить неблагоприятные факторы:

сухость воздуха,

недостаток света,

холодные подоконники,

жара батарей,

холодный воздух из открытых форточек.

Как подготовить семена томатов к посеву?

Комплекс предпосевной подготовки семян включает 3 основных мероприятия: прогревание, обеззараживание и проращивание.

Прогревание

Подержите семена 3 ч под лампой, поддерживая температуру 60 °С, у батареи или печки.

Этот прием позволит избавиться от инфекций внутри семени;

Обеззараживание

Замочить семена на 10-12 часов в аптечной перекиси водорода, а затем промыть в проточной воде.

Самый простой способ – замачивание в растворе марганцовки (10 г на 1 л воды) на 20 минут. Однако такое замачивание убивает только инфекцию, находящуюся на поверхности семени.

Повысить устойчивость к инфекции можно намачиванием в растворах микро- и макроэлементов или суточном настое древесной золы (2 спичечных коробка на 1 л воды, выдержать 3 часа);

Проращивание

Если вы не уверены в качестве семян или хотите ускорить процесс прорастания, следует семена прорастить во влажной салфетке или ткани обычным способом.

В какую емкость сажать рассаду томатов?

Особая роль при выращивании молодых растений томатов принадлежит подготовке почвы и выбору емкостей.

Для рассады можно использовать готовые горшочки, кассеты, ящики.

Их величина зависит от того, будете выращивать рассаду с пикировкой или без, а также от длительности выращивания.

В любом случае вся тара нуждается в предварительной дезинфекции. Емкости можно просто обработать раствором марганцовки.

Как подготовить почву для рассады томатов?

Будь то покупная, или подготовленная самостоятельно, почва нуждается в обеззараживании. Дезинфекция грунта для рассады проводится любыми известными и доступными способами.

Наиболее простым приемом может быть многократное замораживание почвы и ее оттаивание.

Ни в коем случае нельзя проводить стерилизацию питательной почвенной смеси на плите или в духовке, так как органические вещества выгорают, а полученный грунт не пригоден для выгонки крепкой рассады.

Термическое обеззараживание почвы можно проводить только путем пропаривания или пролива горячим раствором марганцовки.

Следует учитывать, что почва для томатной рассады должна быть легкой, рыхлой, питательной, хорошо удерживающей влагу и некислой. Чаще всего используют дерновую или огородную землю, перегной и песок в пропорциях 1:2:1. На ведро такой смеси добавляют 200 г золы, 60 г суперфосфата 20 г сернокислого калия.