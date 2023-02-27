Захарова: призывами к антироссийским санкциям США пытаются поддержать рейтинг Байдена

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США призывают другие страны вводить антироссийские санкции ради поддержания рейтинга Джо Байдена.

По ее словам, американская администрация пытается поднять рейтинг своего президента за счет борьбы с РФ «до последнего украинца».

Захарова назвала этот подход сомнительным, особенно с учетом растущий сомнений Запада по поводу эффективности санкций.

Она подчеркнула, что даже в такой ситуации США продолжают идти тем же курсом и подстегивают союзников по НАТО.