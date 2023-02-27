В Австралии более 1000 человек живут в подземном городе
Посреди австралийской глубинки находится город, который настолько необычен, что теперь он сам по себе является достопримечательностью. Его название Кубер-Педи, что означает белый человек в норе, и здесь под землей живет целый поселок.
В 1915 году Джим Хатчисон, его сын Уильям и два других австралийца отправились на поиски золота между Аделаидой и Алис-Спрингс.
Из ценного металла они ничего не нашли, но вместо этого сделали другое открытие. Когда мужчины установили свои палатки и отправились на поиски воды, 14-летний Уильям нашел несколько кусочков опала на поверхности земли, и они решили не останавливаться на этом.
В настоящее время территория охватывает почти 5000 квадратных километров с примерно 70 месторождениями. Около 70% драгоценных камней в мире приходят отсюда, поэтому Кубер-Педи также называют опальной столицей мира.
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Кубер-Педи насчитывает почти 1800 жителей
Большое количество драгоценных камней почти неизбежно привлекало людей со всего мира. Сегодня в городе проживает почти 1800 жителей из 45 стран, в основном из Европы.
Больше половины из них ушли под землю, чтобы избежать жары: летом температура в тени от 35 до 45 градусов. Есть также регулярные песчаные бури. Квартира под землей иногда кажется раем.
Температура здесь приятная, от 23 до 25 градусов, и нет окон, из-за чего не нужно убирать песок и пыль с окружающей территории.
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Подземный город с церковью, ресторанами, кемпингом
Любой, кто едет в Кубер-Педи в качестве туриста, хочет увидеть именно это: подземный город, который давно стал своего рода достопримечательностью.
Когда вы наконец доберетесь до города после нескольких часов езды, на первый взгляд, мало что изменится: много песка, щебня, несколько домов.
Совсем другое дело, если заглянуть под землю: здесь происходит настоящая городская жизнь.
Здесь есть рестораны, магазины, несколько церквей, отели разных категорий и даже подземный кемпинг. В подземном мире Кубер-Педи есть все, что можно найти на поверхности в «обычных» городах.
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Город продолжает расти
Почва в Кубер-Педи настолько устойчива, что в ней можно вырыть огромные полости, и поэтому город постоянно растет.
Говорят, что у жителей нет воды, но есть чувство юмора. Например, здесь есть поле для гольфа без травы. Игроки носят с собой небольшие кусочки газона в качестве точки удара.
Опубликовано: Владимир Беть