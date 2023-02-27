В Австралии более 1000 человек живут в подземном городе

Посреди австралийской глубинки находится город, который настолько необычен, что теперь он сам по себе является достопримечательностью. Его название Кубер-Педи, что означает белый человек в норе, и здесь под землей живет целый поселок.

В 1915 году Джим Хатчисон, его сын Уильям и два других австралийца отправились на поиски золота между Аделаидой и Алис-Спрингс.

Из ценного металла они ничего не нашли, но вместо этого сделали другое открытие. Когда мужчины установили свои палатки и отправились на поиски воды, 14-летний Уильям нашел несколько кусочков опала на поверхности земли, и они решили не останавливаться на этом.

В настоящее время территория охватывает почти 5000 квадратных километров с примерно 70 месторождениями. Около 70% драгоценных камней в мире приходят отсюда, поэтому Кубер-Педи также называют опальной столицей мира.