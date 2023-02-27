Франция собирается привлечь к управлению африканскими базами местных военных

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна планирует организовать совместное управление базами в Африке с государствами этого континента.

Такое заявление о новой модели военного партнерства французский лидер сделал накануне своей поездки в Африку.

Макрон отметил, что реформы будут включать сокращение французского контингента на африканских базах и привлечение местных военных.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон совершит визит в Африку в условиях растущего влияния России на континенте.