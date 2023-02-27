Франция собирается привлечь к управлению африканскими базами местных военных
2023-02-27 23:02
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна планирует организовать совместное управление базами в Африке с государствами этого континента.
Такое заявление о новой модели военного партнерства французский лидер сделал накануне своей поездки в Африку.
Макрон отметил, что реформы будут включать сокращение французского контингента на африканских базах и привлечение местных военных.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон совершит визит в Африку в условиях растущего влияния России на континенте.
Опубликовано: Светлана Репина