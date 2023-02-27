Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу мира

Российский анимационный проект стал одним из лучших развлекательных брендов со всего мира.

Международное агентство Kidz Global провело исследование, в котором приняло участие более 60 тысяч человек из 43 стран.

«Маша и Медведь» лидирует в двух категориях – среди девочек со всего мира до шести лет и среди детей этого же возраста из Европы и Латинской Америки.

Напомним, что первые серии «Маши и Медведя» увидели свет в 2009 году.

С тех пор мультсериал стал популярен во всем мире. Он был переведен на 39 языков и является обладателем четырех бриллиантовых кнопок YouTube.

Один из эпизодов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube, а права на показ сериала купила стриминговая платформа Netflix.