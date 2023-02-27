WWD: Европа свозит миллионы тонн текстильных отходов в Азию и Африку

Издание WWD пишет, что миллионы тонн европейских текстильных отходов свозят в Азию и Африку.

Часть таких отходов перерабатывается, остальные оказываются на свалке, причем объемы использованных текстильных изделий постоянно растут.

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, за 20 лет экспорт таких отходов вырос втрое.

46% текстильных отходов поступают в африканские страны, 41% - в Азию, где текстиль перерабатывают и используют повторно.