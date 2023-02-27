Найден способ предотвратить или по крайней мере отложить появление морщин

Врач-дерматолог Светлана Жабоева рассказала способы предотвратить появление ранних морщин.

Морщины, которые первыми указывают на старение кожи лица, могут появляться из-за нерационального питания, неправильного ухода, постоянных стрессов и эмоциональных перегрузок.

Основная роль в этом процессе все же принадлежит мимике, рассказала в интервью радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.

Основополагающая причина морщин – это мимика. Даже у детей, которые хмурятся и улыбаются, образуются заломы, но морщины не остаются. Это объясняется тем, что в молодости резервы кожи не дают морщинам образовываться. Но с возрастом уменьшается уровень коллагена (белок, обеспечивающий коже упругость, – ред.), кожа обезвожена и морщины остаются, – объяснила специалист.

Существует два способа, которые помогут избежать раннего появления морщин:

- Надо максимально увлажнять кожу. Мимика есть у всех, но морщины образуются в разном возрасте. Чем более увлажненная и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы. Если у человека генетически тонкая, чувствительная и обезвоженная кожа, то этим людям надо в более раннем возрасте применять такие кремы, — сказала дерматолог.

Второй способ подразумевает медицинское вмешательство.

- Мы можем мимику либо ограничить, либо выключить. Здесь нужен контроль над собой либо уколы ботулотоксина. Инъекционные методики так развиты, поскольку это быстрый способ выключить мимику. Такие инъекции можно проводить и в молодом возрасте с целью профилактики появления морщин. Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице, — добавила Жабоева.