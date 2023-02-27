В Молдове предлагают переименовать молдавский язык в румынский
2023-02-27 23:11
Правящая партия Молдовы «Действие и солидарность» внесла на рассмотрение парламента законопроект о переименовании молдавского языка в румынский.
Об этой инициативе сообщил депутат от оппозиционного блока социалистов и коммунистов Богдан Цырдя.
Он отметил, что депутаты «Действия и солидарности» готовы переименовать язык, несмотря на то, что в конституции страны он называется молдавским.
Ранее глава румынского МИД Богдан Ауреску пео телефону попросил украинского коллегу Дмитрия Кулебу признать, что молдавского языка не существует.
Опубликовано: Светлана Репина