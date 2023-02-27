В Молдове предлагают переименовать молдавский язык в румынский

Правящая партия Молдовы «Действие и солидарность» внесла на рассмотрение парламента законопроект о переименовании молдавского языка в румынский.

Об этой инициативе сообщил депутат от оппозиционного блока социалистов и коммунистов Богдан Цырдя.

Он отметил, что депутаты «Действия и солидарности» готовы переименовать язык, несмотря на то, что в конституции страны он называется молдавским.

Ранее глава румынского МИД Богдан Ауреску пео телефону попросил украинского коллегу Дмитрия Кулебу признать, что молдавского языка не существует.