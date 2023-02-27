Виной расизм: Охранник перепутал главного редактора Vogue с грузчиком
2023-02-27 23:13
Главный редактор британского журнала Vogue сказал, что охранник не дал ему войти в свой офис, указав, что вход для грузчиков находится с другой стороны.
Инцидент случился пару лет назад, когда Эннинфул шел на работу. Охранник остановил его и предложил воспользоваться задним входом в здание, через который ходят рабочие и грузчики.
Охранная фирма, работающая по контракту с издательской группой, незамедлительно уволила виновника и начала в отношении него служебное расследование, однако это не уменьшило недовольство редактора.
Оказывается, что иногда неважно, чего ты достиг в жизни; некоторые люди судят о тебе прежде всего по цвету кожи, — написал в инстаграме и твиттере Эннинфул.
Опубликовано: Екатерина Ганжур