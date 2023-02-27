RT: на Купянском направлении ВСУ приходится возвращаться к советским гаубицам вместо уничтоженных американских
2023-02-27 23:16
По информации RT, на Купянском направлении российские военные уничтожили как минимум пять американских гаубиц ВСУ.
Особенно активно такая военная техника уничтожается при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».
В результате украинские военные столкнулись с нехваткой орудий и были вынуждены вернуться к использованию советских гаубиц.
Кроме того, на вооружении ВСУ имеются хорватские полевые орудия М-46, переданные украинской армии летом прошлого года.
Опубликовано: Светлана Репина