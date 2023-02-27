RT: на Купянском направлении ВСУ приходится возвращаться к советским гаубицам вместо уничтоженных американских

По информации RT, на Купянском направлении российские военные уничтожили как минимум пять американских гаубиц ВСУ.

Особенно активно такая военная техника уничтожается при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет».

В результате украинские военные столкнулись с нехваткой орудий и были вынуждены вернуться к использованию советских гаубиц.

Кроме того, на вооружении ВСУ имеются хорватские полевые орудия М-46, переданные украинской армии летом прошлого года.