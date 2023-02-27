Зеленский: обстановка для ВСУ в районе Артёмовска усложняется

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля сообщил, что обстановка для Вооружённых сил Украины в районе города Артёмовск в ДНР усложняется.

Кроме того, глава киевского режима заявил, что небо над Украиной будет защищено только тогда, когда союзники снимут «авиационное табу», призвав коллективный Запад поставить украинским войскам истребители.

Зеленский утверждает, что военные самолёты стран коллективного Запада необходимы Вооружённым силам Украины для противодействия ударам армии России по объектам украинской системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы, а также по объектам военного управления.