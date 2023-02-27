Exxpress: на Западе сравнили Зеленского с Гитлером за отказ вывода войск из Артемовска
2023-02-27 23:53
Австрийское издание Exxpress опубликовало материал, в котором авторы сравнивают Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером.
Причиной для сравнения послужил запрет на вывод ВСУ из Артемовск, как в свое время Гитлер запрещал выводить нацистские войска из населенных пунктов, которые окружала Красная Армия.
Издание сообщает, что в российском окружении находится от 2500 до 12000 украинских военных, которые полностью лишены снабжения боеприпасами и продовольствием.
В такой ситуации им не остается ничего другого, кроме как сдаться в плен российской армии.
Опубликовано: Светлана Репина