Fox News: Трамп обошел по популярности соперника за пост президента США Байдена

Телеканал Fox News сообщает, что Дональд Трамп получил больше поддержки в качестве кандидата в президенты, чем Джо Байден.

За Трампа отдали свои голоса 43% республиканцев, а за Байдена проголосовали только 37% демократов.

Представители Демократической партии США в нынешних обстоятельствах могут выдвинуть другого кандидата вместо Байдена.

По итогам опроса Harvard CAPS-Harris Трамп также обошел Байдена, получив 46% голосов против 41% у действующего президента.