В Бельгии заморозили российские активы на 58 миллиардов евро
2023-02-28 00:04
Глава Минфина Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что в стране заморожены российские активы на 58 млрд евро.
Он также рассказал, что заблокированы связанные с Россией транзакции средства на сумму в 191 млрд евро.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что с блокировкой крупных российских активов в США возникли проблемы.
Тем временем Евросоюз ввел обязательства по предоставлению данных о замороженных активах Центробанк РФ и частных лиц.
Опубликовано: Светлана Репина