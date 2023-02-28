Экс-президент Молдовы Додон: Санду может дать согласие на атаку Украины на Приднестровье

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что украинские военные могут атаковать Приднестровье с согласия молдавского лидера Майи Санду.

При этом он выразил надежду на то, что Санду хватит мудрости не допустить начала войны в стране.

Ранее экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье за 3 дня, если об этом попросит Кишинев.

В Минобороны России несколько дней назад предупредили, что Украина активно готовится к атаке на Приднестровье.