Глава ГУР Буданов: Россия не будет затягивать спецоперацию на десятилетия

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не планирует растягивать спецоперацию на десятилетия.

По мнению главы украинской разведки, у российской армии просто не хвтатит ресурсов на такое длительное противостояние.

При этом он подчеркнул, что Украина точно не пойдет на долгое нестабильное перемирие с Российской Федерацией.

Он отметил, что украинские власти не согласятся на подобные условия, поэтому такой сценарий нереален.