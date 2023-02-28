Глава ГУР Буданов: Россия не будет затягивать спецоперацию на десятилетия

2023-02-28 00:26

Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не планирует растягивать спецоперацию на десятилетия.

По мнению главы украинской разведки, у российской армии просто не хвтатит ресурсов на такое длительное противостояние. 

При этом он подчеркнул, что Украина точно не пойдет на долгое нестабильное перемирие с Российской Федерацией. 

Он отметил, что украинские власти не согласятся на подобные условия, поэтому такой сценарий нереален.

Опубликовано: Светлана Репина