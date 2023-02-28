Подоляк объяснил, почему власти заранее не предупредили украинцев о спецоперации
2023-02-28 00:54
Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал журналистам зарубежных СМИ, почему власти Украины заранее не предупредили граждан о предстоящей российской спецоперации.
По данным агентства SM-News, в Киеве заранее знали о возможных действиях армии России, но не распространяли эту информацию среди населения.
По словам Подоляка, одновременная эвакуация 40 млн жителей Украины была невозможна, поэтому было принято решение сохранить информацию о спецоперации в тайне.
Советник офиса украинского президента также отметил, что подобные сведения могли спровоцировать панику среди населения.
Опубликовано: Светлана Репина