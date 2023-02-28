Пеков: Россия готова к переговорам с альтернативными силами Украины после достижения целей спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может вести переговоры с альтернативными силами на Украине.

Он уточнил, что это возможно только после достижения целей спецоперации, которую Россия проводит на Украине.

По словам Пескова, в Киеве и за его пределами есть политические силы, которые не согласны с действиями нынешних властей.

В качестве примера он привел Виктора Медведчука, отметив, что его сторонник сейчас не могут никак проявлять себя на Украине.