Глава ГУР Буданов: у России больше украинских военнопленных, чем у Украины российских

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у России сейчас больше военнопленных, чем у украинской армии.

Он пояснил, что огромное количество солдат ВСУ было захвачено в плен в первые месяцы спецоперации, чем и объясняется такая разница.

Буданов также рассказал, что следующие месяцы станут решающими как для российской, так и для украинской армии.

Он считает, что в течение трех месяцев будут идти особенно активные бои, а их исход определит дальнейшее развитие событий.