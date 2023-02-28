The Times of Israel: Украина считает слишком медленным развертывание Израилем системы оповещения об атаках
2023-02-28 02:02
Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что израильская сторона затягивает развертывание системы оповещения о воздушных атаках.
Дипломат напомнил, что Израиль обещал создать такую систему на Украине, об этом во время визита в Киев говорил глава МИД страны Эли Коэн.
Однако Коэн заявил, что систему можно развернуть за 4 месяца, что Киев считает слишком долгим сроком.
Корнийчук напомнил, что в стране идут боевые действия, а развертывание системы оповещения обсуждается уже полгода.
Опубликовано: Светлана Репина