Литва задумалась о строительстве противотанковых барьеров на границе с Беларусью и Россией

Руководитель комитета по нацбезопасности в сейме Литы Лауринас Кащюнас считает, что стране необходимо укрепить границы с Россией и Беларусью.

По его мнению, в этом плане стоит перенять опыт Польши по возведению противотанковых заграждений на границе.

Кащюнас отметил, что комитет продвигал эту идею еще прошлым летом, однако она не получила необходимой поддержки.

Он считает, что Литве следует вернуться к этому вопросу и начать подходить к защите границ страны комплексно.