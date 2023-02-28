В Германии закончил подготовку первый батальон ВСУ на БПМ Bradley

Первое украинское подразделение, полностью оснащенное американскими БПМ Bradley, в скором времени появится на линии соприкосновения.

Первый украинский мотопехотный батальон освоил навыки тактики применения и технического обслуживания боевых машин пехоты Bradley, сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что подготовка экипажей боевых бронированных машин проходила в учебном центре в Германии.

Боевая машина пехоты Bradley разработана в 1981 году в США и предназначалась для противодействия советским образцам бронетехники во времена Холодной войны.