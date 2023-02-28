Глава Минфина США рассказала о препятствиях для передачи Украине активов России

Американский министр финансов рассказала о судьбе российских активов в США на сумму в 300 млрд долларов.

В ходе своего визита в Киев глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о серьезных проблемах, которые стоят на пути возможной передачи российских активов на нужды Украины.

По сообщению The Guardian, в ходе брифинга Йеллен подчеркнула, что солидарна с утверждением о необходимости привлечь Россию к ответственности, но для полного изъятия активов страны на сумму в 300 млрд нет юридических оснований.

Ранее Центральный банк России оценил вероятность возвращения своих активов в США, как крайне низкую. Тем не менее власти США до сих пор не приняли решения о передачи средств Киеву.