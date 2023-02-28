Сербия и Косово обсудили план ЕС по урегулированию конфликта, следующая встреча пройдет в марте

Продвижение на пути к нормализации отношений между Белградом и Приштиной было зафиксировано во время встречи в Брюсселе, но в марте потребуется новая встреча, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сегодня был достигнут прогресс, но еще предстоит проделать работу, чтобы гарантировать, что то, что было согласовано, будет реализовано», — пояснил он после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти на которой обсуждался предложенный ЕС план урегулирования.

Напомним, что конфликт между косовскими сербами и правительством непризнанной республики возник после указания властей о замене автомобильных номеров образца 1999 года на новые, образца ЕС.

Сербы, которые в приграничных районах с Сербией составляют большинство, блокировали выезды из городов и пограничные переходы. Президент Вучич был вынужден направить войска и полицию к границе с Косово, для поддержки соплеменников.