Atout France: Франция заработала на туристах около 58 млрд долларов в 2022 году, что стало рекордом

Согласно данным, опубликованным в понедельник, 27 февраля, агентством Atout France, ответственным за продвижение французского туризма за рубежом, в 2022 году Франция получила 57,9 млрд евро благодаря международному туризму.

В отчете отмечается, что такие «рекордные» поступления пока все же ниже, чем у великого испанского соперника».

«На конец декабря 2022 года поступления от международного туризма во Франции выросли на 1,2 млрд евро по сравнению с их уровнем 2019 года», — поясняет Atout France в обзоре, опубликованном на сайте компании.

«Этот результат объясняется возвращением европейских и американских клиентов, а также инфляцией, которая механически увеличивает выручку в стоимостном выражении», — уточняется в нем.

С другой стороны, потоки путешественников «из Азии, в частности из Китая или Японии, еще очень слабы», констатирует оператор.