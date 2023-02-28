Белый дом: конфликт на Украине станет центральной темой во время визита Шольца в США

По данным Белого дома, конфликт на Украине станет центральной темой предстоящей в пятницу встречи канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

«Думаю, я могу с чистой совестью сказать вам, что война на Украине, несомненно, станет главной темой для обсуждения», — заявил в понедельник в Вашингтоне директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Детали визита пока уточняются и будут объявлены позднее.

Накануне встречи на высшем уровне между США и Германией возник спор о том, кто стал генератором поставок танков «Абрамс» и «Леопард» Киеву.

По утверждению президента США Байдена он принял решение о передаче основных танков «Абрамс» под давлением со стороны своего немецкого коллеги.