Минфин США пообещал Киеву финансовую поддержку в 1,2 млрд долларов

Во время визита в Киев министр финансов США Джанет Йеллен пообещала Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,2 миллиарда долларов.

Это первый транш украинскому правительству из запланированных $10 млрд, который США предоставят в ближайшие месяцы, заявила Йеллен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он поблагодарил Вашингтон за поддержку «не только оружием, но и на финансовом фронте с первых дней этой войны».

По словам министра, экономическая поддержка со стороны США необходима, чтобы «украинское правительство и важные поставщики услуг продолжали функционировать даже в чрезвычайных обстоятельствах», к примеру, могли платить пенсии и зарплаты бюджетникам.

В 2022 году помощь США Украине составила около 50 миллиардов долларов. На прошлой неделе президент США Джо Байден посетил Киев и пообещал «непоколебимую» поддержку США Украине.