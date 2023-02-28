Песков: Переговоры с Украиной возможны после достижения целей СВО
2023-02-28 06:01
Дмитрий Песков рассказал, когда возможны переговоры о мире с украинской стороной.
По словам Дмитрия Пескова, Россия будет вести переговоры с "альтернативными силами Украины" лишь после достижения целей специальной военной операции.
"Переговоры с альтернативными силами Украины возможны после достижения целей СВО", - заявил Песков.
Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт для предложения относительно достижения целей России мирным путем.
Опубликовано: Николай Скира