Песков: Переговоры с Украиной возможны после достижения целей СВО

Дмитрий Песков рассказал, когда возможны переговоры о мире с украинской стороной.

По словам Дмитрия Пескова, Россия будет вести переговоры с "альтернативными силами Украины" лишь после достижения целей специальной военной операции.

"Переговоры с альтернативными силами Украины возможны после достижения целей СВО", - заявил Песков.

Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт для предложения относительно достижения целей России мирным путем.