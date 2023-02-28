Песков: Москва готова к переговорам с украинской оппозицией, но не ранее, чем будут достигнуты цели СВО

Дмитрий Песков констатировал, что далеко не всем политическим силам на Украине нравится создавшаяся ситуация, но переговоры с ними начнутся не ранее чем будут достигнуты цели СВО, сказал спикер Кремля в понедельник.

«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — отметил он.

Не секрет, что ряд оппозиционных украинских политиков был вынужден покинуть Украину из-за угроз со стороны киевского режима.

«Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы», - подчеркнул Песков.

Россия не раз предлагала приступить к мирному урегулированию ситуации, но Украины каждый раз находила отговорки. Теперь в Кремле твердо уверены в необходимости реализации поставленных целей спецоперации, которые напомним, лежат в области демилитаризации и денцификации Украины.

