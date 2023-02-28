США приветствовали планы Саудовской Аравии по поддержке Украины

США приветствовали обещанную Саудовской Аравией поддержку Украины как «позитивный шаг», сообщили в Вашингтоне в понедельник.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд в воскресенье отправился в Киев с высокопоставленной делегацией и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита саудовцы согласились направить украинцам помощь на сумму 400 миллионов долларов, заявил в Вашингтоне директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Инициатива Саудовской Аравии — это позитивный шаг со стороны ближневосточного региона, и мы надеемся, что наши партнеры сделают еще больше в ближайшие месяцы», — сказал Кирби.

Предметы помощи включают генераторы и необходимые энергоносители.