Волочкова рассказала, что сохранять стройность ей помогает регулярный секс

Артистка балета Анастасия Волочкова поделилась секретом своей стройности с поклонниками. Оказалось, регулярный секс - основное правило в этом вопросе.

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что ее стройная фигура - результат интимных отношений, которые длятся долго.

Эпатажная знаменитость заявляет, что ни диеты, ни спорт без искусного любовника длительного эффекта не дадут.

Также звезда сцены добавила, что мать природа не обделила ее, подарив отличную генетику.

На внешность артистки хорошо влияют также положительный настрой, массаж и баня.