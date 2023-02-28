Феррарьи появилась в трусах на показе Gucci

Известная модель и бьюти-блогер Кьяра Феррарьи удивила выбором наряда, в котором она появилась на показе всемирно известного бренда Gucci. Знаменитость пришла в трусах.

Модный блогер Кьяра Ферраньи явилась на показ Gucci в излишне откровенном наряде, разочаровав своих фолловеров.

Для выхода в свет знаменитость избрала необычный образ.

Синяя блуза, галстук и классический блейзер - вверху, трусы с низкой посадкой и брюки на подтяжках - внизу.

Образ завершили туфли на шпильке и светлая сумка с золотыми застежками.

Подписчики Феррарьи усомнились в элегантности наряда, раскритиковав модель.