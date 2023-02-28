Volkswagen Group не нашла доказательств нарушений прав человека на своем заводе в китайском Урумчи
После визита на завод в Синьцзяне члена правления VW Ральфа Брандштеттера ситуация выглядит несколько противоречиво.
«Конечно, мы знаем о критических сообщениях, мы относимся к ним очень серьезно», — сказал руководитель представительства о систематическом притеснении уйгуров-мусульман в западной провинции. «Но у нас нет доказательств нарушений прав человека на этом заводе — после моего визита ничего не изменилось».
В середине февраля Брандштеттер ездил на два дня в город Урумчи, чтобы осмотреть местную фабрику.
«Я не нашел никаких противоречий», — сказал глава Volkswagen в Китае: «У меня нет оснований сомневаться в информации и моих впечатлениях. Несмотря на это, мы, конечно, все еще ищем (нарушения)».
В отчете Верховного комиссара ООН по правам человека за прошлый год говорилось о серьезных нарушениях в этом районе.
«Мы действительно глубоко обеспокоены выводом, сделанным в этом отчете, и внимательно изучили его», — сказал глава отдела внешних связей VW Томас Стег: «Мы никогда не игнорировали ситуацию и не относились к ней легкомысленно, но неоднократно давали понять, что Volkswagen Group не приемлет принудительный труд или другие формы дискриминации».
Рабочий совет VW в Вольфсбурге подчеркнул, что формальное отсутствие прямого воздействия на процессы на заводе «не освобождает группу от решения проблем и их активного позиционирования».
Опубликовано: Тарас Медведев
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