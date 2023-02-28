SHAMAN обвиняют в радикализме из-за песни «Я - русский»

Патриотически настроенного исполнителя SHAMAN обвиняют в эстремизме. Заявление написал уроженец Тульской области - земляк артиста.

Оказывается, земляк Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя) увидел в припеве композиции "Я - русский" экстремизм, подав соответствующее заявление в полицию.

Артиста вызвали МВД по Тульскому региону, заставив объясняться.

Фраза "Я- русский" - девиз радикалов, о чем известно стражам порядка.