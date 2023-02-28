SHAMAN обвиняют в радикализме из-за песни «Я - русский»
2023-02-28 09:11
Патриотически настроенного исполнителя SHAMAN обвиняют в эстремизме. Заявление написал уроженец Тульской области - земляк артиста.
Оказывается, земляк Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя) увидел в припеве композиции "Я - русский" экстремизм, подав соответствующее заявление в полицию.
Артиста вызвали МВД по Тульскому региону, заставив объясняться.
Фраза "Я- русский" - девиз радикалов, о чем известно стражам порядка.
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Прибыв по адресу бабушке певца в Туле, оперативники попросили связаться с "обвиняемым".
SHAMAN позвонил в местную полицию, передав объяснительную относительно жалобы, поступившей на него.
Опубликовано: Наталья Гончарова