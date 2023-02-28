Зеленский рассказал про обстановку в Артемовске: «ситуация становится постоянно сложной»

Об этом Зеленский сообщил в обращении, размещенном в своем официальном Телеграм-канале.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского было выложено в официальном Телеграм-канале.

В нем сообщается, что глава государства постоянно находится на связи с руководством ВСУ. Украинский лидер выразил беспокойство по поводу обстановки, сложившейся вокруг Артемовска:

На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной.

Ранее Анна Маляр, заместитель главы Минобороны Украины, отметила, что ситуация ухудшается каждый день, особенно это касается Артемовска.

По ее словам, причина такого положения дел заключается в особой тактике армии России, которая предполагает тотальное уничтожение и изматывание ресурсов ВСУ.