Борисова подняла Калашникову на смех из-за неуместного наряда
2023-02-28 09:24
Дана Борисова и Анна Калашникова давно конфликутуют, не упуская случая поддеть друг друга. Борисова высмеяла образ Калашниковой.
Дана Борисова обвиняет Анну Калашникову в сливе интимного ролика с участием ведущей, что та категорически отрицает.
Хотя это было довольно давно, обиду Борисова затаила, высмеяв наряд Калашниковой, когда та вышла в свет.
Звезда экрана сравнила оппонентку со стриптизершей.
Опубликовано: Наталья Гончарова