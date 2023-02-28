Борисова подняла Калашникову на смех из-за неуместного наряда

Дана Борисова и Анна Калашникова давно конфликутуют, не упуская случая поддеть друг друга. Борисова высмеяла образ Калашниковой.

Дана Борисова обвиняет Анну Калашникову в сливе интимного ролика с участием ведущей, что та категорически отрицает.

Хотя это было довольно давно, обиду Борисова затаила, высмеяв наряд Калашниковой, когда та вышла в свет.

Звезда экрана сравнила оппонентку со стриптизершей.