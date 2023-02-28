Муравьева призналась, почему ее не приняли ни в один ВУЗ

Актриса Ирина Муравьева не скрывает, что ей не удалось поступить ни в один ВУЗ. Причина неудач в вопросе обучения - застенчивость будущей знаменитости.

Именитая артистка Ирина Муравьева называет свою застенчивость причиной неудач в начале творческого пути.

Чтобы достичь желаемого, будущая звезда экрана на протяжении долгого времени составляла план действий.

После получения школьного образования Муравьева подала документы сразу в несколько театральных ВУЗов, ни в один из которых ее не взяли. Природная застенчивость Ирины сыграла с ней злую шутку.

В течение года она работала библиотекарем, готовясь к поступлению.

Будущей артистке повезло, так как при Центральном детском театре открылась студия, куда брали только москвичей, среди которых стала обучаться и Ирина Вадимовна.