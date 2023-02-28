Костомаров ушел от Навки к Семенович, но позднее вернулся, поняв, что погорячился

В конце 90-х Анна Семенович не только была подающей надежды фигуритской, но и увела Романа Костомарова у Таьяны Навки, который позднее вернулся к партнерше.

В 1998 году Роман Костомаров переходит в команду одного из самых сильных тренеров по фигурному катанию - Наталье Литвинчук.

Новой партнершей спортсмена становится Татьяна Навка, которая на тот момент встречалась с Александром Жулиным.

Долго катаясь вместе, звезды льда постоянно ссорились, чего не выдержал Костомаров.

Его новой партнершей стала нынешняя певица Анна Семенович, которая считалась тогда перспективной фигуристкой.

На одних из соревнований пара завоевала серебро, а далее были провалы. Роман, поняв, что погорячился вернулся к Навке.