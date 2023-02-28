Дженнер снялась без одежды для своего косметического бренда Kylie Skin

Кайли Дженнер не постеснялась сняться в рекламе обнаженной для продвижения своего личного бренда косметики "Kylie Skin".

Американская звезда экрана Кайли Дженнер снялась без одежды в рекламе своего личного косметического бренда "Kylie Skin".

25-летняя знаменитость позирует на фото обнаженной. Лишь сетчатое платье покрывает ее тело, через которое видно все.

Смелость Дженнер привела в восторг ее поклонников, которые расхвалили ее фигуру, пообещав скупить всю косметику бренда.