Бояков сообщил о незавидной судьбе Урганта на российском телевидении
2023-02-28 10:21
Режиссер Эдуард Бояков заявил, что Иван Ургант - отличный ведущий, но ему не место на российском ТВ из-за его политических взглядов.
Продюсер и режиссер театра Эдуард Бояков выступил против Ивана Урганта, заявив, что тому не место на российском ТВ из-за того, что ведущий "настроен против России".
Культурный деятель не отрицает, что Ургант - отличный ведущий, но "кто не с нами, тот против нас".
Бояков обратил внимание, что Первый канал является государственным вещателем, у которого имеется своя политика.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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