Бояков сообщил о незавидной судьбе Урганта на российском телевидении

Режиссер Эдуард Бояков заявил, что Иван Ургант - отличный ведущий, но ему не место на российском ТВ из-за его политических взглядов.

Продюсер и режиссер театра Эдуард Бояков выступил против Ивана Урганта, заявив, что тому не место на российском ТВ из-за того, что ведущий "настроен против России".

Культурный деятель не отрицает, что Ургант - отличный ведущий, но "кто не с нами, тот против нас".

Бояков обратил внимание, что Первый канал является государственным вещателем, у которого имеется своя политика.