Успенская поразила откровенным образом в прозрачных лосинах на своем выступлении в одном из московских ресторанов
2023-02-28 10:40
69-летняя исполнительница Любовь Успенская вышла на сцену в излишне откровенном наряде.
Свой день рождения Любовь Успенская отметила на работе, поразив присутствующих вызывающим образом.
Она вышла на сцену одного из московских ресторанов, исполнив свои композиции для дизайнера Джулии Дилуа.
На сцене знаменитость блистала в нарядном топе, прозрачных лосинах и сапогах на шпильке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Антон Райт
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