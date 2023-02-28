«РИА Новости»: беспилотник был замечен у нефтебазы в Туапсе, где ночью произошёл пожар
27 февраля информагентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы заявило, что беспилотный летательный аппарат был замечен у нефтебазы в городе Туапсе, где ночью произошёл пожар.
Собеседник «РИА Новости» подчеркнул факт того, что беспилотный летательный аппарат у нефтебазы в Туапсе был зафиксирован, но «не попал никуда».
Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что на нефтебазе в Туапсе на Индустриальной улице вспыхнул пожар, его локализовали на площади 200 2 и вскоре потушили, что позволило избежать жертв и пострадавших, а также предотвратить разлив нефтепродуктов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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