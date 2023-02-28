«РИА Новости»: беспилотник был замечен у нефтебазы в Туапсе, где ночью произошёл пожар

27 февраля информагентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы заявило, что беспилотный летательный аппарат был замечен у нефтебазы в городе Туапсе, где ночью произошёл пожар.

Собеседник «РИА Новости» подчеркнул факт того, что беспилотный летательный аппарат у нефтебазы в Туапсе был зафиксирован, но «не попал никуда».

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило, что на нефтебазе в Туапсе на Индустриальной улице вспыхнул пожар, его локализовали на площади 200 2 и вскоре потушили, что позволило избежать жертв и пострадавших, а также предотвратить разлив нефтепродуктов.