Мормонская мама ТикТокер арестована по подозрению в домашнем насилии
Мормонская мама ТикТокер, которая стала вирусной из-за “мягкого покачивания”, была арестована по подозрению в домашнем насилии.
Полиция отказалась делиться какими-либо подробностями об обвинениях или состоянии ее ребенка. Окружная прокуратура не сразу ответила на вопросы о ходе рассмотрения дела.
Представитель Пола также не сразу ответил на BuzzFeed News.
“Статус мисс Пол как влиятельного лица в социальных сетях не имеет никакого отношения или влияния на расследование или исход этого дела”, - говорится в заявлении полиции.
После того, как она была арестована, полиция заявила, что получила “дополнительные видеодоказательства” и передала дело в окружную прокуратуру для пересмотра дальнейших обвинений, включая тяжкое преступление. нападение.
“Эти доказательства также свидетельствуют о том, что во время инцидента несовершеннолетний ребенок мисс Пол пострадал от действий мисс Пол”, - заявила полиция.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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