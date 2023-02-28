Мормонская мама ТикТокер арестована по подозрению в домашнем насилии

Мормонская мама ТикТокер, которая стала вирусной из-за “мягкого покачивания”, была арестована по подозрению в домашнем насилии.

Полиция отказалась делиться какими-либо подробностями об обвинениях или состоянии ее ребенка. Окружная прокуратура не сразу ответила на вопросы о ходе рассмотрения дела.

Представитель Пола также не сразу ответил на BuzzFeed News.

“Статус мисс Пол как влиятельного лица в социальных сетях не имеет никакого отношения или влияния на расследование или исход этого дела”, - говорится в заявлении полиции.

После того, как она была арестована, полиция заявила, что получила “дополнительные видеодоказательства” и передала дело в окружную прокуратуру для пересмотра дальнейших обвинений, включая тяжкое преступление. нападение.

“Эти доказательства также свидетельствуют о том, что во время инцидента несовершеннолетний ребенок мисс Пол пострадал от действий мисс Пол”, - заявила полиция.