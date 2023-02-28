Путин вручил Сигалу Орден Дружбы за вклад в развитие международных отношений

2023-02-28 10:56

Президент РФ Владимир Путин одарил американского актера Стивена Сигала, который является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям со Штатами и Японией, Орденом Дружбы.

Глава России Владимир Путин вручил известному во всем мире актеру Стивену Сигалу Орден Дружбы.

Указ российского лидера гласит, что звезда экрана награжден за вклад развитие международного сотрудничества в области культуры и гуманитарной деятельности.

Сигал является спецпредставителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям со Штатами и Японией.

Опубликовано: Наталья Гончарова